Mais de 1.300 pessoas com deficiência à procura de trabalho no Luxemburgo

Há mais de 1.300 pessoas portadoras de deficiência à procura de trabalho no Luxemburgo, segundo a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). Concretamente, no mês passado, havia 1.386 deficientes, à margem do mercado de trabalho.

Os dados mensais da ADEM revelam que os trabalhadores com deficiência ou em reconversão profissional estão entre as categorias socioprofissionais que menos têm beneficiado da descida generalizada da taxa de desemprego, que caiu 2,5% num ano. Pelo contrário, o desemprego deste grupo registou um aumento de meio ponto percentual entre março de 2017 e igual período deste ano.

É para inverter esta tendência que o Governo está a trabalhar num novo projeto de lei. Uma das medidas passa por dar mais assistência ao trabalhador na execução das suas tarefas. O objetivo é que o trabalhador consiga responder melhor aos desafios profissionais, mantendo assim o seu posto de trabalho.

Na prática, o texto prevê que o trabalhador seja acompanhado por um assistente durante um período máximo de 300 horas ao longo de dois anos.

Este assistente, ou “coach”, deve dispor de uma autorização e ter pelo menos três anos de experiência na área, sendo que associações especializadas em determinados tipos de deficiência podem solicitar a autorização.

Note-se que no Luxemburgo não há quotas obrigatórias para o recrutamento de pessoas com deficiência. Há, isso sim, as chamadas quotas de incentivo, que rondam os 4%. De acordo com o ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, o Estado, por exemplo, comprometeu-se a empregar 50 pessoas com deficiência por ano. Já na ADEM a taxa de trabalhadores com deficiência ronda os 24%.

Redação Latina