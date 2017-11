Mais de 1.500 crianças precisam de apoio na escola devido a problemas de saúde

Cerca de 6% dos alunos do ensino fundamental luxemburguês precisam de acompanhamento na escola devido a problemas de saúde. Em números absolutos, a percentagem traduz-se em 1.559 crianças.

Segundo dados referentes a setembro, divulgados pelo ministro da Educação, Claude Meisch, na resposta a uma questão parlamentar do deputado Léon Gloden, do Partido Cristão Social (CSV), as alergias são o problema mais frequente. São 526 os alunos que sofrem de alergias alimentares e que, por isso, precisam de um acompanhamento individual.

Em segundo lugar, na lista dos problemas e doenças mais comuns, aparecem as doenças crónicas, que afetam 420 alunos, e depois a epilepsia que atinge cerca de 200. Os dados recolhidos pelo ministério revelam também que 175 crianças do ensino básico são diabéticas, cerca de uma centena lida com asma e 85 sofre de doenças mentais e problemas comportamentais. As restantes 48 têm uma patologia cardíaca.

Na pergunta dirigida ao ministro, o deputado do CSV queria saber se o Governo tenciona criar um serviço de medicina escolar, de forma a garantir a presença permanente de um enfermeiro nas escolas.

Segundo Claude Meisch, nem o Ministério da Educação, nem o da Saúde estão a ponderar a implementação de um serviço de medicina escolar nos diferentes estabelecimentos de ensino. O ministro sublinha que, em caso de acidente, as escolas devem recorrer imediatamente aos serviços de socorro.

Meisch lembra, porém, que está em vigor desde 2015 o chamado Projeto de Acolhimento Personalizado (PAI), cujo o objetivo é melhor ar o acompanhamento de crianças com problemas de saúde. O programa tem permitido, por exemplo, dar mais formações aos professores sobre as doenças crónicas e melhorar os dispositivos destinados aos alunos com epilepsia.

Redação Latina