Mais de 1 600 veículos foram imobilizados em 2017 – imprensa

Cerca 1 650 viaturas foram imobilizados em 2017 em todo o território nacional. Mais de 800 condutores depararam-se com o seu veículo bloqueado pelas autoridades, o que representa metade do número de pneus bloqueados em 2016.

Segundo o diário L’Essentiel, que cita fonte da polícia grã-ducal, as razões para imobilizar um veículo podem ir desde multas que não foram pagas a falta de um seguro válido.

Quando uma viatura é imobilizada pelas autoridades o seu proprietário tem 30 dias para se apresentar às autoridades, resolver a situação e recuperar o carro. Caso não o faça, cabe depois ao Ministério Público decidir se o automóvel é vendido a leilão ou se é destruído.

De acordo com a mesma fonte, quando os carros não são recuperados é, na maioria dos casos, porque os veículos são velhos. Os proprietários preferem abandonar as suas viaturas do que pagar as despesas relacionadas com a imobilização.

