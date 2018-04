1° de Maio, Festa do Trabalho e das Culturas

No âmbito do 1ro de maio, a OGBL organiza a festa alusiva ao dia do trabalhador e das Culturas na Abadia de Neimënster!

A Radio Latina acompanha a par e passo todas as festividades!

Abertura oficial às 11h00 com um discurso.

Animação variada durante o dia, exposições diversas, gastronomia de vários países, incluíndo a portuguesa com sardinha assada, porco no espeto e muito mais. A festa decorre das 10h45 até às 17h30.

Utilize o parque do Saint-Esprit ou as navettes gratuitas todos os 20 minutos e participe na festa da OGBL.

Informações e detalhes em http://www.ogbl.lu/