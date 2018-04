1.º de Maio: OGBL deixa avisos ao próximo Governo (C/ÁUDIO)

Como habitualmente, a central sindical OGBL proferiu o seu discurso de 1 de Maio, Dia do Trabalhador, alguns dias antes da data. A declaração foi proferida ontem, em Diekirch.

Foi perante uma sala cheia que o presidente da OGBL, André Roeltgen, endereçou algumas reivindicações ao atual Governo, entre as quais uma revalorização dos salários. Em causa está sobretudo uma adaptação do salário mínimo luxemburguês, que, segundo o sindicato, deve aumentar 10%.

Já a pensar nas eleições legislativas de outubro, a OGBL deixa dois avisos ao próximo Governo: não mexer no sistema de indexação automática dos ordenados e não mexer no sistema público das pensões.

O ponto alto das comemorações da OGBL acontece na terça-feira com música, teatro e gastronomia, na “Festa do Trabalho, das Culturas e do Diálogo”, na Abadia de Neumünster, na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina