10.000 visitantes esperados hoje em Mondorf para a Volta à França (C/ÁUDIO)

Hoje é um grande de dia para todos os amantes do ciclismo no Luxemburgo com a partida da quarta etapa da volta à França em Mondorf-les-Bains, a terra dos irmãos Schleck, grandes glórias do ciclismo nacional.

À Rádio Latina, o burgomestre de Mondorf, Lex Delles, disse que são esperados entre 6.000 e 10.000 espetadores na cidade termal.

Mesmo se os custos da organização desta etapa estão orçados em 270.000 euros, Lex Delles garante que as recaídas financeiras para a comuna de Mondorf são importantes a nível do turismo e da cidade termal ganha projeção mundial.

O burgomestre de Mondorf-les-Bains enaltece o trabalho efetuado pelos funcionários da comuna, mas também a participação da população nos preparativos deste evento. Segundo Lex Delles, os habitantes da comuna aproximaram-se.

Os primeiros ciclistas chegam às 09:00 às imediações do ponto de partida da etapa, à qual assistirá o chefe de Estado, o Grão-Duque Henri, cuja chegada a Mondorf é aguardada às 10:30.

O pelotão sai às 12:10 de Mondorf-les-Bains com destino à cidade francesa de Vittel.

O burgomestre Lex Delles apela ainda à população a deslocar-se até Mondorf de transportes públicos, havendo dois parques de estacionamento dissuasores (P&R) com 3.000 lugares disponíveis à entrada da cidade.

Redação Latina