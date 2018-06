10 de Junho: Celebrações oficiais ao longo desta segunda-feira no Luxemburgo (C/ÁUDIO)

A celebração do 10 de Junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, prossegue hoje com o programa de comemorações oficiais.

Tem lugar esta manhã a cerimónia de deposição de uma coroa de flores junto ao busto de Luís de Camões, na praça Joseph Thorn, no bairro de Merl, na capital.

O Embaixador de Portugal no Luxemburgo, Carlos Pereira Marques, convidou o seu homólogo francês, Bruno Perdu, para esta cerimónia.

O convite ao Embaixador de França no Luxemburgo para as cerimónias oficiais tem a ver com a presença dos artistas portugueses Pedro Amaral e Ivo Bassanti. Ambos vivem em França e estiveram durante uma semana na residência no grão-ducado, a produzir cartazes de grande dimensão.

Esses cartazes traçam um paralelo entre grandes figuras da cultura portuguesa – Sophia de Mello Breyner, Sérgio Godinho, Almada Negreiros, Pedro Costa – e da cultura luxemburguesa – Anise Koltz, Serge Tonnar, Pol Cruchten, Joseph Kutter – .

Essas obras estão expostas desde hoje, em vários locais da capital.

A dupla de artistas Pedro Amaral e Ivo Bassanti criaram um trabalho semelhante em França no ano passado e os painéis, de grande dimensão, que juntam figuras emblemáticas da cultura portuguesa e da cultura francesa também podem ser admirados no Centro Cultural Português no Luxemburgo.

O edifício do Centro Camões também vai ter nos próximos dias uma fachada provisória com um retrato, de grande dimensão, de Luís de Camões.

Redação Latina