O Embaixador de Portugal no Luxemburgo considera que o mundo atravessa uma fase de “interrogações e de “clivagens”.

Em declarações à Rádio Latina, no âmbito do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, Carlos Pereira Marques, convida a comunidade lusa a aproveitar a efeméride para celebrar, mas também para refletir sobre os valores do povo português.