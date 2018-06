10 de Junho: Festa popular do C.A.S.A. ‘enche’ ruas da capital (C/ÁUDIO)

Vem aí o 10 de Junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. No Luxemburgo, a data é celebrada há 35 anos com uma grande festa popular promovida pelo Centro de Apoio Social e Associativo (C.A.S.A.), no coração da capital.

No sábado e no domingo todos os caminhos vão dar às praças da Constituição e de Armas, onde para além da típica gastronomia portuguesa de várias regiões da terra de Camões, não faltará animação musical, a cargo de diversos grupos folclóricos, tunas ou orquestras filarmónicas, provenientes de Portugal ou de cá.

As festividades arrancam este sábado às 19:00 e só terminam no domingo ao anoitecer.

O fundador e presidente do C.A.S.A., José Trindade, falou à Rádio Latina, sobre as novidades programadas para este ano, a exemplo do desfile de ranchos folclóricos pelas ruas pedonais da cidade do Luxemburgo.

O comendador José Trindade destaca também a possibilidade de outras associações lusas do país marcarem presença pela primeira vez nas celebrações do 10 de Junho do C.A.S.A.