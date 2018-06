10 de Junho: Os portugueses do Luxemburgo em números – STATEC

No âmbito do 10 de Junho, o Instituto Nacional de Estatística (STATEC) divulgou esta sexta-feira uma série de dados sobre os portugueses do Luxemburgo.

A 31 de janeiro deste ano, viviam no grão-ducado 96 544 cidadãos portugueses. Sete em cada dez nasceram em terras de Camões. Em relação à população total, o peso dos portuguesas passou de 1,7%, em 1970, para 16%, em 2018.

A média de idades da comunidade lusa é de 36,7 anos, o faz dos portugueses os residentes mais jovens do país. Trinta e sete anos é a média de idades do total de estrangeiros e 41,6 anos é a dos luxemburgueses.

Os portugueses estão presentes sobretudo na região sul do Luxemburgo. Larochette (44,1%), Differdange (35,7%) e Esch-sur-Alzette (32,7%) são as comunas com mais moradores lusos.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (STATEC), os portugueses representam 33,8% dos cerca de 27 mil residentes que pediram ou obtiveram a nacionalidade luxemburguesa entre 2010 e 2017. No ano passado, naturalizaram-se 1 325.

Redação Latina