120 ME para infraestruturas desportivas até 2022

O projeto de lei sobre o financiamento do plano quinquenal de infraestruturas desportivas é debatido esta terça-feira em sede de comissão parlamentar. Trata-se de um plano de investimento de um montante de 120 milhões de euros.

O Luxemburgo vai ter novos centros desportivos em Bissen, Mersch e Steinfort, bem como um centro de atletismo em Woiwer (Differdange) e campos de futebol com balneários em Hamm, Bonnevoie e Hosingen.

Estes são apenas alguns dos mais de 30 projetos de infraestruturas desportivas que constam do plano quinquenal do Governo (2018-2022).

Trata-se do décimo primeiro plano de financiamento de equipamentos desportivos, no qual o Estado prevê um envelope de 120 milhões de euros (ME). Uma verba que supera em 20 milhões de euros o décimo plano quinquenal que terminou em dezembro último, em parte devido ao montante destinado às estruturas de acolhimento para crianças.

Seis milhões e duzentos mil euros é a verba que o Governo se propõe a disponibilizar para promover aulas de motricidade nas creches e ateliers de tempos livres, ou seja, as chamadas “Maison Relais” (em francês).

A quantia, que poderá ser destinada às comunas, servirá para que as estruturas de acolhimento criem salas de motricidade.

O Estado tenciona financiar estas salas de motricidade na ordem dos 35%, sendo que os custos não podem ultrapassar 750.000 euros. Estão previstos 6,2 milhões de euros para a criação destas salas.

Redação Latina