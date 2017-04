14 casos de overbooking nos voos da Luxair desde janeiro – imprensa

A companhia aérea luxemburguesa Luxair registou 14 casos de voos sobrelotados (overbooking) entre os meses de janeiro e março.

Em notícia avançada pelo jornal L’Essentiel, a companhia nacional relativiza o número, sublinhando que, no mesmo período, foram transportados mais de 316 mil passageiros.

Ainda segundo as explicações da Luxair prestadas ao jornal, o overbooking “deve-se à taxa de passageiros que não comparecem nos voos, uma taxa que pode variar entre 10% e 20%”.

Nestes casos, os passageiros são informados na véspera e recebem uma indemnização se apresentarem queixa. As indemnizações vão dos 250 aos 600 euros, consoante a distância do voo.

A informação surge no rescaldo do polémico caso com a United Airlines. Um vídeo captado por um passageiro da transportadora norte-americana mostra um homem a ser arrastado para fora de um avião da companhia por o voo estar cheio.

Redação Latina