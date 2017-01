Mais 15 postos de trabalho ameaçados na banca luxemburguesa

A antiga sucursal do banco suíço BSI no Luxemburgo está na iminência de sofrer cortes de pessoal. Uma consequência da retomada da sucursal pelo banco grego EFG, no ano passado.

“Cerca de 15 dos 40 postos de trabalho estão ameaçados”, confirmou esta tarde à Rádio Latina, a relações públicas da Associação Luxemburguesa dos Empregados de Bancos e Seguradoras (ALEBA), Sandra Carvalho.

A mesma fonte adianta que a ALEBA e a direcção da instituição bancária vão reunir-se, ainda, esta semana para negociar um plano social.