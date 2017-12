Mais de 2 700 novas ofertas de emprego declaradas à ADEM em novembro

Há empresas à procura de trabalhadores, apesar de haver cerca de 15 900 desempregados registados na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Em novembro, havia 5 882 vagas por preencher na ADEM.

Só no mês passado foram declarados cerca de 2 790 novos postos de trabalho disponíveis. O segmento do apoio às empresas é o que mais vagas regista, com 2 180 lugares.

O setor da construção surge em segundo lugar, com 722 postos de trabalho por preencher. O pódio é completado pela área dos serviços, com 600 vagas.

Redação Latina