2018 traz 3 fins de semana alargados e 4 pontes possíveis

Há quatro possibilidades de fazer ‘ponte’ em 2018, com feriados nacionais à terça ou quinta-feira. Outros três feridos são à segunda-feira, o que vai permitir prolongar o fim de semana em mais um dia.

O Luxemburgo tem dez feriados nacionais e, olhando para o calendário de 2018, há três que coincidem com uma segunda-feira. A entrada no ano novo, dia 1 de janeiro, celebra-se justamente numa segunda-feira.

Olhando ainda para os fins de semana ‘alargados’, convém realçar que o feriado da Segunda-feira de Páscoa calha a 2 de abril e o da Segunda-feira de Pentecostes assinala-se a 21 de maio.

Quanto às possíveis ‘pontes’, a primeira poderá acontecer em maio, já que o primeiro dia do mês, Dia do Trabalhador, calha a uma terça-feira. O feriado cristão da Ascensão, no dia 10 de maio, é celebrado, como habitualmente, numa quinta-feira. A terceira possibilidade de ‘ponte’ acontece a 1 de novembro, com o feriado do Dia de Todos os Santos, também ele, assinalado numa quinta-feira. O dia 25 de dezembro, feriado do Dia de Natal, surge no calendário de 2018 à terça-feira.

Contas feitas, há quatro pontes possíveis e três fins de semana prolongados.

Redação Latina