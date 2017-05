22 mortos em “ataque terrorista” em concerto de Ariana Grande

Depois do balanço provisório feito durante a noite, as autoridades atualizaram para 22 o número de mortos registados durante concerto da cantora Ariana Grande, ontem à noite, na Arena de Manchester, em Inglaterra.

A confirmação de um incidente ocorrido deu-se pouco depois do terminar o espetáculo, cerca das 22:35, em que muitas foram as pessoas que relataram ter ouvido estrondos com muita intensidade. As pessoas presentes começaram a correr para abandonar o recinto tendo-se instalado o pânico.



No primeiro balanço oficial de vítimas, emitido pela polícia de Manchester, o número de vítimas mortais era de 19 e 50 feridos mas, esta manhã as autoridades atualizaram o número para 22 mortos e 59 feridos. De acordo com o comandante da polícia, os feridos foram transportados para oito hospitais da região.

No rescaldo da investigação feito esta manhã, a polícia britânica acredita ter-se tratado de explosões já que o responsável foi um homem que “transportava um engenho explosivo improvisado, que detonou causando esta atrocidade”.

As autoridades garantem que o autor do ataque terá sucumbido durante a explosão, tratando-se de um possível ataque suicida.