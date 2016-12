Mais de 220 mil trabalhadores fronteiriços na Grande Região

Cerca de 220 mil pessoas da Grande Região atravessam a fronteira, todos os dias, para ir trabalhar, segundo um estudo do Instituto Nacional da Estatística (STATEC) divulgado hoje.

O espaço económico transfronteiriço, que abrange o Luxemburgo e vários territórios belgas, alemães e franceses, conta actualmente com mais de 11 milhões de habitantes

O Produto Interno Bruto (PIB), gerado neste espaço transfronteiriço, ronda os 370 mil milhões de euros, uma performance económica equivalente à da Áustria.

Os dados do STATEC, referentes a 2016, dão conta de um crescimento democráfico na Grande Região, sobretudo no Luxemburgo. Nos últimos 25 anos, a população do Grão-Ducado aumentou mais de 50%, enquanto a região alemã da Sarre, por exemplo, registou uma quebra de 7%.

Para o futuro, o gabinete de estatísticas prevê um aumento de 2% no número de habitantes da Grande Região até 2050, com o grupo etário das pessoas com 65 anos ou mais a representar, nesse ano, mais de um quarto da população total. A faixa da população com menos de 20 anos deverá crescer apenas no Luxemburgo.