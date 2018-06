23 de Junho: Autocarros VDL gratuitos na capital

A partir das 18:00 desta sexta-feira não se paga bilhete nos autocarros, na cidade do Luxemburgo.

O transporte é gratuito em todas as linhas (1 a 31) da rede de autocarro que transitam na capital (VDL) e até em algumas da rede regional RGTR, que, de resto, também serão gratuitas amanhã, como acontece todos os sábados.

Esta medida prende-se com o 23 de Junho, feriado nacional por ocasião da celebração do aniversário do Grão-Duque Henri.

De resto, também a partir das 18:00 de hoje, o centro e o bairro da gare da capital estarão encerrados ao trânsito, devido à instalação do material pirotécnico no ponte Adolfo, de onde será lançado às 23:00 o fogo de artifício.

Redação Latina