23 de Junho: Fogo de artifício sem chuva – Meteolux

Vai ser uma noite de véspera do dia da Festa Nacional abençoada por São Pedro, sem previsão de queda de chuva, mas com temperaturas mínimas baixas que devem oscilar entre os seis e os nove graus, na próxima noite.

O Meteolux aponta para esta sexta-feira céu limpo com boas abertas no início da manhã de hoje, tornando-se gradualmente muito nublado por volta do meio-dia e nublado com abertas durante a tarde e fraca possibilidade de ocorrência de aguaceiros.

Para a noite desta sexta-feira para sábado, ou seja, para o lançamento do fogo de artifício em homenagem ao Grão-Duque, o serviço nacional de meteorologia prevê céu pouco nublado a nublado e tempo seco.

No que diz respeito às temperaturas, as máximas vão oscilar entre os 15 e 17 graus e as mínimas, como já referimos, entre os seis e os nove graus.

