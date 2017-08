Mais de 2,3 mil milhões de euros para as infraestruras ferroviárias até 2023

O Governo vai investir mais de 2,3 mil milhões de euros nas infraestruturas ferroviárias do país entre 2018 e 2023. Os números foram revelados pelo ministro do Desenvolvimento e das Infraestruturas, François Bausch, a pedido do deputado Aly Kaes (CSV).

A maior parcela, 935 milhões de euros, vai para a região sudoeste do país. O ministro ecologista sublinha, no entanto, que, “embora inúmeros projetos sejam centrados numa linha específica, acabam por beneficiar várias regiões”.

É o caso, por exemplo, da nova paragem “Pfaffenthal-Kirchberg”, situada na Linha do Norte, que, diz o ministro, vai beneficiar toda a rede ferroviária. O mesmo acontece com as futuras plataformas 5 e 6 da gare da cidade do Luxemburgo, que “vão melhorar de forma significativa o funcionamento de toda a rede”.

Ainda segundo os números do ministro, a verba disponibilizada este ano para a rede ferroviária nacional superou os 400 milhões de euros. Em 2016, o Executivo tinha investido 367 milhões.

Redação Latina