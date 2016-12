26% dos residentes preferem dinheiro como prenda de Natal

Um em cada quatro residentes prefere receber dinheiro no Natal face a qualquer outra prenda. Uma preferência que diminui com a idade, ou seja, apenas 10% das pessoas com mais de 65 anos opta por este tipo de presente.

Os dados resultam de uma sondagem levada a cabo pela TNS-Ilres.

Depois do dinheiro, seguem-se os artigos electrónicos (14%), que são particularmente apreciados pelos homens (21%), e depois as prendas mais pessoais, ou seja, feitas à mão (13%).

Se ainda não comprou todas as prendas de Natal, saiba que, segundo a sondagem do TNS-Ilres, os artigos de decoração são as menos apreciados. Apenas 3% dos inquiridos ficam satisfeitos com este tipo de presente.