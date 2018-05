27,9º graus, novo recorde de temperatura máxima em abril

Abril não tinha um dia assim tão quente desde 1947. Os 27,9° registados no dia 20 são o novo recorde de temperatura máxima em abril, de acordo com os registos do estação meteorológica do Findel.

A temperatura média de abril de 2018 era de de 12,5°C, até ao tal dia 20. Mas, em termos absolutos, o abril mais quente foi o de 2007, com uma temperatura média de 14,6°C.

O mês de maio também promete ser quente. Segundo as previsões do instituto luxemburguês de meteorologia (Meteolux), as temperaturas máximas deverão ultrapassar os 20°C, a partir de sábado, podendo mesmo chegar aos 26°C na segunda-feira.

Redação Latina