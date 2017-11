Mais de 3.300 desempregados são licenciados (C/ÁUDIO)

Há mais de 3.300 licenciados sem trabalho, inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). No final do mês de outubro, eram 3.388, o que corresponde a 21% do total de desempregados.

Segundo os últimos dados sobre o desemprego, o número de desempregados com ensino superios aumentou 2,9% entre outubro de 2016 e igual período deste ano, tratando-se pelo menos da terceira subida homóloga consecutiva.

Jean Ries, responsável pelo serviço de estatísticas da ADEM, diz que este é um fenómeno novo, que os próprios especialistas ainda não conseguem explicar. Ries reconhece, no entanto, o paradoxo da situação, numa altura em que a taxa de desemprego atinge os níveis mais baixos desde 2011, face à criação de emprego.

Segundo a ADEM, a maior parte dos desempregados com ensino superior têm idades superiores a 45 anos.

Jean Ries, responsável pelo serviço de estatísticas da ADEM, escutado pela Rádio Latina a propósito dos últimos dados sobre o desemprego.

Em outubro, a taxa de desemprego fixou-se nos 5,8% da população ativa. É o nível mais baixo desde 2011. Importa também referir que o desemprego jovem recuou 10% no espaço de um ano.

Redação Latina