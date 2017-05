Mais de 3.400 alunos inscritos para os exames finais

Mais de 3.400 alunos estão inscritos para os exames finais do Ensino Secundário Clássico e Técnico que começam hoje no Luxemburgo.

No total, 3.444 candidatos estão inscritos para os exames de conclusão do ensino secundário e secundário técnico no presente ano letivo.

No total dos candidatos, 1.959 são do sexo feminino (56,9%) e 1.485 são do sexo masculino (43,1%).

Para o exame final do ensino secundário estão inscritos 1.698 estudantes (920 meninas e 778 meninos), enquanto para o exame final do ensino secundário técnico são 1.709 alunos: 1.020 alunas e 689 alunos.

De acordo com a informação da tutela, há ainda 12 alunos inscritos para o exame de técnico de formação: 6 raparigas e 6 rapazes; e 25 alunos do ensino noturno (13 mulheres e 12 homens).

As provas escritas, orais e práticas são avaliadas por 1.244 membros de 180 comissões de exame.

Redação Latina