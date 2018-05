Mais de 3.500 alunos inscritos para os exames finais do secundário

Mais de 3.500 alunos estão inscritos para os exames finais do ensino secundário, que começam na próxima terça-feira, dia 29 de maio.

Concretamente, estão inscritos 3.516 estudantes. Mais de metade – 56,5% – são raparigas.

Os alunos do chamado secundário geral (técnico) estão ligeiramente em maior número do que os do ensino clássico, com 1.752 contra 1737. Além desses, vão a exame 27 estudantes que frequentaram as aulas à noite.

As provas escritas, orais ou práticas serão avaliadas pelos 1.254 membros das 196 comissões de exame.

Redação Latina