3.500 jovens sem trabalho, estágio ou formação

Há cerca de 3.500 jovens no Luxemburgo que não estão nem a trabalhar, nem a estagiar, nem a seguir uma formação ou curso. São os chamados NEETs – Not in Employment, Educations or Training.

O número consta de uma sondagem encomendada pelo Ministério da Educação e cujos resultados acabam de ser divulgados.

O inquérito sondou jovens dos 16 aos 24 anos que ficaram nessa situação entre setembro de 2011 e março de 2012.

Cerca de dois terços dos jovens conseguem sair dessa situação no decorrer dos dois anos seguintes. Metade arranja trabalho e 14% opta por ir estudar. Um terço permanece sem trabalho, formação ou estágio durante mais de dois anos.

O inquérito sublinha que o abandono escolar é o principal fator de risco.

Para combater a inatividade dos jovens, o ministro da Educação, Claude Meisch, pretende combater o abandono escolar através de medidas que visam melhorar o ambiente escolar e o enquadramento psicosocial dos alunos. O plano do Governo prevê, para tal, a “criação de 350 postos de trabalho” no decorrer dos “próximos anos”. Para responder às necessidades dos jovens mais vulneráveis, vários serviços vão ver assim reforçados os seus serviços de recursos humanos, tais como o Centro Socioeducativo do Estado e as Casas de Crianças do Estado (Maisons d’enfants de l’État, em francês).

O Governo projeta também criar oito centros de competências especializados em psicopedagogia.

