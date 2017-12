Mais de 30 polícias feridos ao longo de 2016 – ministro

Mais de três dezenas de polícias ficaram feridos ao longo do ano passado em rebeliões. No total, 34 agentes ficaram feridos, sete dos quais com gravidade, segundo dados revelados hoje pelo ministro da Segurança Interna, Étienne Schneider.

Em 2015, 48 polícias ficaram feridos. São mais 14 feridos do que no ano passado.

Já se olharmos para a última década, e à exceção de 2009, com 33 feridos, o ano passado foi aquele em que menos agentes sofreram ferimentos ao exercerem a sua profissão.

Segundo o ministro o principal tipo de agressão contra os polícias é a rebelião.

Os dados de Étienne Schneider foram divulgados na resposta a uma questão dos deputados Claude Lamberty e Max Hahn, do DP. O texto pode ser consultado no site do Parlamento, em chd.lu.

Redação Latina