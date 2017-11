300 a 400 pessoas atiradas para o desemprego após baixa médica de 52 semanas (C/ÁUDIO)

Cerca de 2 000 trabalhadores, que sofreram de uma doença prolongada, atingiram o limite de 52 semanas de baixa, desde a introdução desse prazo. Porém, isso não quer dizer que tenham ficado sem trabalho. Na maioria dos casos, foi possível encontrar uma solução, desde a reforma, reforma antecipada ou pensão por invalidez.

No entanto, para cerca de 300 a 400 trabalhadores a resposta foi o desemprego. Isto porque, recorde-se, o trabalhador vê o seu contrato de trabalho rescindido automaticamente após 52 semanas de baixa, contabilizada num período de dois anos.

Estes números foram revelados à Rádio Latina, pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider.

Para melhorar a situação das pessoas com doenças graves – a exemplo dos doentes oncológicos –, o Governo propõe introduzir a possibilidade de alargamento do prazo-limite de 52 semanas de baixa, por mais seis meses.

O período de baixa poderá ser prolongado, a pedido do trabalhador, mas sob a condição de haver uma peritagem do Controlo Médico da Segurança Social, que comprove a doença e a incapacidade laboral.

O ministro da Segurança Social propõe uma colaboração com o patrão, aquando do pedido do trabalhador para prolongar a baixa por mais seis meses. A ideia, diz o ministro, é, por um lado, facilitar a gestão dos recursos da empresa, e, por outro, simplificar o regresso do trabalhador ao seu posto.

O Governo e os parceiros sociais voltam a debater o limite das 52 semanas de baixa, muito contestada pelos sindicatos, dentro de duas semanas, na próxima ronda negocial.

