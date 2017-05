300 voluntários vão trabalhar com requerentes de asilo (C/ÁUDIO)

Cerca de 300 voluntários já frequentaram a formação dos centros de acolhimento de requerentes de asilo.

O programa, que arrancou em 2016, é coordenado pela Agência do Voluntariado e financiado pela Obra Nacional Grã-Duquesa Charlotte.

A formação “Get Involved” é um dos principais instrumentos criados no âmbito do novo modelo de enquadramento dos voluntários, concebido pela ASTI a pedido do OLAI.

Marc Piron, da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI), diz que o novo modelo de enquadramento surgiu para dar resposta à necessidade de clarificar o papel dos voluntários e as suas missões.

Voltando ao programa “Get Involved”, Marc Piron sublinha que se trata de uma formação básica, de um dia.

Política de asilo e contexto geopolítico são alguns dos temas abordados.

A próxima ação de formação está marcada para junho. Os interessados devem entrar em contacto com a Agência do Voluntariado.

E porque fazer voluntariado nem sempre é fácil, o novo modelo de enquadramento valoriza o trabalho daqueles que ajudam o próximo.

O novo modelo de enquadramento dos voluntários aposta ainda nas sessões de informação destinadas aos participantes e determina o acompanhamento dos voluntários, um dos aspetos que precisam de ser afinados, acrescenta Marc Piron.

Redação Latina