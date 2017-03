Bettel fala sobre o novo contrato entre o Estado e a RTL

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, pronuncia-se, esta tarde, no Parlamento, sobre o novo contrato de concessão do Estado com o grupo CLT-UFA e a RTL .

O canal televisivo RTL Télé Lëtzebuerg regista um défice anual que oscila entre 12 e 13 milhões de euros. O Estado compromete-se, agora, a tapar esse buraco.

Já foi assumido esse compromisso entre o Estado e o Grupo RTL. O contrato, válido por três anos, vai entrar em vigor a 1 de janeiro de 2021.

Xavier Bettel já fez saber que quer assinar o novo contrato até ao final de abril.

Entre as novidades, destaque para o período de validade do contrato de concessão, que cai de dez para três anos.

Por outro lado, a cobertura do défice do canal televisivo é justificada pelo líder do Executivo, como sendo uma compensação pela desvalorização das frequências atribuídas.

A verdade é que, em troca da garantia de um serviço público de informação, o Estado cede gratuitamente algumas frequências emissoras à RTL Télé.

O valor dessas frequências tem desvalorizado ao longo dos anos. São agora avaliadas em menos de cinco milhões de euros por ano, quando já chegaram a valer 12 milhões.

Além de ser líder do Executivo Xavier Bettel também tutela o Ministério da Cultura, das Comunicações e dos Media e é nesta qualidade que se explica esta tarde no Parlamento.

A sessão pública arranca às 14:00 e é a terceira e última da semana.

