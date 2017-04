Petição exige que todos os polícias sejam equipados com câmaras-vídeo

Uma petição, aberta esta semana no site do Parlamento (chd.lu), reivindica que todos os polícias sejam equipados com câmaras de vídeo, em prol da sua própria segurança.

Damien Szerszinski, o autor da petição, diz que a posse deste equipamento reforça a segurança dos agentes, até porque as suas intervenções ficam gravadas.

Segundo o relatório da criminalidade, revelado na semana passada, as forças policiais depararam-se, em 2016, com 77 casos de rebelião e 215 de insultos.

Se a petição n° 797 alcançar 4.500 assinaturas até ao dia 22 de maio, o tema vai a debate no Parlamento, na presença dos autores da petição, dos deputados e do ministro da tutela.

Redação Latina