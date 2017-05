Promoção de Honra: US Esch é campeã

A US Esch sagrou-se hoje campeã da Promoção de Honra, o segundo escalão do futebol luxemburguês, ao bater o Beggen, por 2-1, na 26° e última jornada do campeonato.

É a primeira vez na história do clube centenário que a equipa se sagra campeã do escalão secundário e sobe à Liga BGL.

Depois de na última época o clube ter ganho o campeonato da 1° Divisão, agora a US Esch conquistou o título e terminou o campeonato no primeiro lugar, com 55 pontos.

“É um momento histórico para o clube. Gostava de dedicar este título ao meu pai”, disse ao CONTACTO e RADIO LATINA, Pedro Resende, treinador da US Esch.

Já o Rodange, que terminou no segundo lugar, com 55 pontos, após ter recebido e vencido o Wiltz, por 4-3.

O Hostert foi hoje ao terreno do Bissen ganhar 2-1 e alcançou o terceiro lugar, que dá acesso ao jogo de playoff.

O Sandweiler, do português Vítor Pereira, empatou (4-4) frente ao Etzella, equipa que deixou escapar a possibilidade de tentar subir à Liga BGL. Já o Sandweiler terminou tranquilo no 7° lugar, com 38 pontos.

O Bissen e o Beggen viram confirmada a descida de divisão.

Resultados da 26° e última jornada da Promoção de Honra:

Beggen 1-2 US Esch

FF Norden 0-2 Mamer

Sandweiler 4-4 Etzella

Bissen 1-2 Hueschtert

Monnerech 2-4 Hesper

Rodange 4-3 Wooltz 71

Gréiwemaacher 3-1 Mäertert-Waasserbëlleg

Classificação final:

1.US Esch, 58 pontos

2. Rodange, 55

3. Hueschtert, 50

4. Etzella, 48

5. Hesper, 42

6. Wooltz 71, 42

7. Sandweiler, 38

8. Mamer, 36

9. FF Norden02, 34

10. Mäertert-Waasserbëlleg, 34

11. Gréiwemaacher, 27

12. Monnerech, 27

13. Bissen, 18

14.Beggen, 6.