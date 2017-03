34ª edição do Festival das Migrações bateu recordes

Mais de 30 mil pessoas passaram este fim-de-semana pela 34ª edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, na LuxExpo, em Kirchberg. Segundo o balanço provisório do Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE), trata-se de um número recorde.

Literatura, música, pintura, gastronomia e debates políticos compuseram uma vez mais o cartaz do certame, que este ano ficou marcado pelo apelo ao recenseamento eleitoral dos estrangeiros para as eleições comunais de outubro.

Durante o festival, a Rádio Latina falou com alguns visitantes. Do Irão ao Montenegro, passando por Portugal e Cabo Verde, são das mais variadas origens alguns dos adeptos deste festival.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, os ministros da Justiça e da Família, Félix Braz e Corinne Cahen, o presidente do grupo parlamentar do CSV, Claude Wiseler, o Conselheiro da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, Custódio Portásio, o Cônsul-geral de Portugal no Grão-Ducado, Rui Monteiro, e a eurodeputada portuguesa do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, foram algumas das personalidades que visitaram o certame e passaram pelo estúdio móvel da Rádio Latina, que esteve a emitir direto a partir da LuxExpo, durante o fim-de-semana.

Redação Latina