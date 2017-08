36 burgomestres vestem avental e servem clientes da feira popular

Cumpre-se hoje uma velha tradição na Schueberfouer. Os burgomestres vão andar de bandeja na mão a servir às mesas.

Neste “Dia dos Burgomestres”, os autarcas trabalham nos mais variados restaurantes e barracas de comes e bebes, entre as 19:00 e as 22:00, e o seu desempenho é remunerado pelos feirantes.

A remuneração do trabalho prestado reverte para organizações de solidariedade social.

No plano político é uma oportunidade para os burgomestres conviverem de perto com os visitantes da feira e com os eleitores.

Em ano de eleições comunais, marcadas para 8 de outubro, 36 burgomestres participam na iniciativa. No ano passado eram 28.

A Schueberfouer tem lugar no parque de estacionamento do Glacis, em Limpertsberg, na cidade do Luxemburgo, até 11 de setembro.

Redação Latina