380 toneladas de medicamentos vão todos os anos para o lixo

O Luxemburgo é um grande consumidor de medicamentos e cosméticos. Prova disso, são as toneladas de produtos usados ou fora do prazo de validade que foram entregues, no ano passado, à SuperDrecksKëscht (Super Caixote do Lixo, em português) para reciclagem.

Esta entidade pública de gestão de resíduos recolheu, no ano passado, 156 toneladas de medicamentos e cosméticos. Em 2015 tinham sido 130 toneladas.

O problema é que cerca de 57% do conteúdo dos caixotes do lixo ainda é composto por estes produtos.

No ano passado foram extraídas 380 toneladas de medicamentos e outras 240 toneladas de produtos de cosmética dos caixotes do lixo domésticos.

Esta é uma situação problemática, uma vez que os medicamentos e os produtos de cosmética são resíduos nocivos para o meio-ambiente, afirmou à Rádio Latina, a porta-voz da SuperDrecksKëscht, Malou Origer.

Malou Origer, relações públicas da SuperDrëcksKescht, a propósito do estudo sobre a composição dos caixotes do lixo das famílias em 2016.

O documento revela que “ainda há muito caminho a percorrer no sentido da consciencialização, em prol de uma gestão correta dos detritos.

Os medicamentos devem ser entregues nas farmácias ou nos centros de reciclagem da SuperDrecksKëscht, quando já não são necessários.

Redação Latina