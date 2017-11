O Benfica ultrapassou um dos testes mais difíceis da temporada, ao vencer este sábado na deslocação ao reduto do SC Braga, por 2-0, na nona jornada do campeonato nacional de futsal.

Com este resultado, o Benfica cola-se ao Sporting na liderança do campeonato, ambos com 24 pontos.

No entanto, os leões tem uma partida em atraso, que disputam esta noite frente ao Burinhosa.