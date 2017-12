Elétrico, funicular e nova estação ferroviária em Howald prestes a abrir

O elétrico, o funicular e a nova estação ferroviária são as mais valias da revolução dos transportes públicos na capital e arredores.

O elétrico é inaugurado já este domingo, às 12:30. O primeiro troço da nova linha faz a ligação entre a LuxExpo e a chamada Ponte Vermelha, em cerca de 15 minutos. Este novo meio de transporte terá uma cadência de 3 em 3 minutos, nas horas de ponta.

Para celebrar a entrada em funcionamento do elétrico, o Governo e a comuna da capital decidiram que os utentes podem viajar de graça, até ao dia 31 de janeiro do próximo ano.

Além do elétrico, também é inaugurado no domingo o funicular, que liga o novo terminal do Pfaffenthal ao Planalto de Kirchberg, com uma altura de 40 metros e uma duração de 63 segundos.

O Pfaffenthal fica, então, com um terminal ferroviário, a partir de domingo, onde vão parar mais de uma dezena de comboios por hora. Desta forma evita-se que os utentes, com destino a Kirchberg, sejam forçados a deslocar-se até à estação central da capital.

Para domingo também está agendada a entrada em funcionamento da estação ferroviária de Howald, por onde passarão comboios de várias linhas, nomeadamente a 60 Luxemburgo – Rodange, e a 90 Luxemburgo – Thionville.

As inaugurações têm lugar entre as 09:00 e as 13:30, repletas de cerimónias, onde marcam presença o chefe de Estado, o Grão-Duque Henri, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, o ministro dos Transportes, François Bausch, e o presidente do Parlamento, Mars di Bartolomeo.

Redação Latina (foto: Anouk Antony)