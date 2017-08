Mais de 4 mil portugueses sem trabalho inscritos na ADEM

Há mais de 4 mil portugueses sem trabalho inscritos nos serviços da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Jean Ries, responsável pelo serviço de estatísticas da ADEM, avançou à Rádio Latina que entre os 15.235 desempregados que estavam inscritos no centro de emprego a 30 de junho, 4.149 tinham nacionalidade portuguesa. O número representa 27% do total de desempregados.

Olhando para as outras nacionalidades, percebe-se que o desemprego espelha, em certa medida, a situação demográfica do país. Assim, os luxemburgueses são a maior fatia de desempregados (29% do total), seguindo-se os portugueses (27%) e os franceses (8%).

Destaque ainda para os cidadãos oriundos de fora da União Europeia – cujas nacionalidades não são reveladas pela ADEM –, que representam quase 18% do total do número de pessoas inscritas no centro de emprego.

Segundo os dados da Agência para o Desenvolvimento do Emprego, o número de desempregados caiu 4,5% num ano. Entre os portugueses essa quebra foi mais acentuada, rondando os 7,8%. Desde o início do ano recuou 23%.

Redação Latina