Mais de 400 cursos de línguas no INL a partir de fevereiro

O Instituto Nacional de Línguas (INL) vai oferecer mais de 400 cursos de línguas a partir de fevereiro. O INL acaba de divulgar a sua oferta de cursos para o segundo semestre deste ano letivo que aumenta agora para mais de 400, em Mersch, Kirchberg, Belval e Liceu Alyne Mayrisch.

O programa inclui cursos de alemão, inglês, chinês, espanhol, francês, italiano, luxemburguês e português, sendo que os de luxemburguês e francês são os mais procurados.

Os interessados em frequentar um curso no INL no segundo semestre devem começar a tratar da matrícula.

Se se tratar de uma nova inscrição, o primeiro passo é marcar uma reunião no INL, para que os professores possam fazer uma pré-avaliação para determinar o nível linguístico do aluno. As sessões têm lugar de 05 a 07 de fevereiro nas instalações do instituto em Kirchberg, Mersch e Belval. As marcações fazem-se no site do centro de línguas, em www.inll.lu , onde estão também disponíveis os horários dos cursos.

O segundo semestre arranca a 19 de fevereiro, depois das férias de Carnaval. No primeiro semestre, o INL teve mais de sete mil alunos inscritos.

