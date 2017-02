Mais de 400 já assinaram petição que exige legalização da canábis para fins medicinais (C/ÁUDIO)

Cerca de 460 pessoas já assinaram a petição pública que pede a legalização da canábis para fins medicinais, em caso de doença crónica.

O documento é da autoria do luso-descendente Kevin Raach, que defende que a substância deve poder ser receitada nestes casos, de forma a “aliviar o sofrimento dos doentes”.

Escutado pela Rádio Latina, o jovem de 27 anos faz referência a vários estudos norte-americanos sobre o uso de canábis no tratamento de doenças como o cancro, que foram o ponto de partida para a sua petição.

O autor da petição está agora a tentar recolher assinaturas nos próprios hospitais.

A petição de de Kevin Raach pode ser assinada até 21 de março, no site do Parlamento, em www.chd.lu. Se recolher 4.500 assinaturas, é organizado um debate público com os ministros da tutela.

Redação Latina