Mais de 400 refugiados inscritos nos serviços da ADEM (C/ÁUDIO)

São cerca de 400 os refugiados atualmente inscritos nos serviços da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). Cerca de 69% são oriundos da Síria, do Iraque e do Irão. Os dados foram divulgados pela ADEM, durante uma mesa-redonda destinada a informar as empresas sobre o processo de contratação de pessoas com o estatuto de refugiado, os chamados BPI (Bénéficiaire de Protection Internationale).

O centro de emprego tem, desde fevereiro, um novo departamento dedicado exclusivamente aos refugiados. A nova secção conta com dois funcionários encarregados de ajudar as empresas no processo de recrutamento.

A missão do novo departamento da ADEM passa, antes de mais, por identificar se o refugiado está pronto para integrar o mercado de trabalho luxemburguês ou se precisa de formação, como referiu à Rádio Latina o responsável pelo serviço, Thierry Hirsch.

O processo só começa depois de os refugiados dominarem uma das línguas do país. Até lá, ficam a cargo do Serviço Nacional de Ação Social (SNAC).

O funcionário da ADEM sublinha que a agência não faz qualquer distinção entre desempregados residentes e refugiados.

Nas últimas três semanas, cinco pessoas com estatuto de refugiado assinaram um contrato de trabalho, a prazo ou sem termo. Thierry Hirsch diz que as empresas estão mais sensibilizadas para esta questão.

Redação Latina