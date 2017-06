43% dos portugueses do Luxemburgo não querem regressar a Portugal – estudo (C/ÁUDIO)

Quase metade dos imigrantes portugueses da primeira geração descarta a ideia de trocar definitivamente o Luxemburgo por Portugal, ao contrário dos objetivos iniciais da década de 70.

Esta é a principal conclusão de um estudo da Universidade do Luxemburgo, conduzido pelos investigadores Isabelle Albert, Dieter Ferring e Stéphanie Barros Coimbra.

A Rádio Latina falou com uma das investigadoras, Stéphanie Barros Coimbra, que diz que o regresso a Portugal passou de «sonho» a «mito», para muitos imigrantes portugueses de primeira geração.

A mudança de planos é justificada pela «adaptação positiva» ao Luxemburgo e pela vida que aqui construíram.

Para manter a ligação aos filhos e netos que crescem neste país, 25,2% dos inquiridos afirmaram que vão repartir o seu tempo, entre Portugal e Luxemburgo, quando estiverem aposentados.

21,5% dos portugueses sondados querem regressar de vez a Portugal, após a reforma.

Por outro lado, alguns imigrantes dos 43% que tencionam permanecer no Luxemburgo dizem que Portugal já não é o país que conheceram noutros tempos.

Para os portugueses da segunda geração, Portugal é visto, sobretudo, como a terra dos pais, onde vão passar férias.

Sem querer generalizar, a investigadora Stéphanie Barros Coimbra diz que os filhos dos imigrantes portugueses sentem-se mais luxemburgueses do que portugueses.

Também há filhos de portugueses que nasceram cá que e que acham que são tratados como “estrangeiros”, tanto no Luxemburgo como em Portugal.

O estudo científico, designado “IRMA- Entre gerações e imigração no Luxemburgo” foi elaborado durante três anos (2013-2016).

O trabalho baseou-se em entrevistas a 73 famílias portugueses (pais e filhos adultos), a 92 famílias luxemburguesas e a 36 famílias radicadas em Portugal, que não têm historial migratório.

As primeiras conclusões do estudo são apresentadas esta quinta-feira, a partir das 15:00, no campus de Belval da Universidade do Luxemburgo, em francês com tradução em português.

Redação Latina