45 mortes por ano no Luxemburgo por insuficiência renal terminal

A insuficiência renal terminal faz cerca de 45 mortes por ano, no Luxemburgo, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados à margem do Dia Mundial do Rim, que se assinala hoje.

O ministério lembra que o excesso de peso e a obesidade são fatores de risco no que diz respeito às doenças renais. As pessoas com excesso de peso têm sete vezes mais probabilidades de desenvolver uma doença renal irreversível do que pessoas com peso normal.

Segundo dados referentes a 2014, 32,5% da população luxemburguesa tem excesso de peso e 15,6% sofre de obesidade.

A nível mundial estima-se em mais de 600 milhões o número de pessoas com problemas renais. As previsões da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam para que a prevalência destas patologias aumente 17% nos próximos dez anos.

Redação Latina