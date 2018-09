Balcões da CGD no Luxemburgo deverão fechar no final de novembro (C/ÁUDIO)

Os dois balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no Luxemburgo deverão fechar no final do próximo mês de novembro. Os clientes do banco público português no grão-ducado já começaram a ser informados por carta sobre o encerramento dos balcões.

A Rádio Latina falou esta tarde, à porta da agência da capital, com clientes do banco que nos confirmaram ter recebido uma carta a dar conta desse prazo-limite para resolverem a situação pessoal com a instituição.

Ao balcão da agência da Caixa Geral de Depósitos, os funcionários do banco também lembravam os respetivos clientes que tinham de resolver a situação até ao final de novembro. Fechar a conta ou transferir as poupanças para a CGD em Portugal eram as opções propostas.

A Rádio Latina contactou esta tarde a direção da CGD no Luxemburgo que remeteu esclarecimentos sobre a data de encerramento para a direção em Portugal, avançando apenas que “os clientes já foram informados por carta”. De Portugal, o assessor de imprensa do banco público português não confirmou a data de fecho dos balcões no Luxemburgo, acrescentando que quando houver uma data definida para o fecho, essa informação vai ser divulgada.

Resta esclarecer por que razão a CGD escusa-se a divulgar a data exata de encerramento da sucursal no grão-ducado numa altura em que os clientes já estão a ser informados por carta.

Recorde-se que em julho os sindicatos do Luxemburgo divulgavam estar a negociar um plano social para 23 funcionários da CGD. O encerramento só foi confirmado pela sede em Lisboa a pedido da comunicação social, mas sem ter sido avançada uma data concreta para o fecho.

Redação Latina (Foto: Lusa)