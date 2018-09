Os telemóveis devem ser proibidos nas escolas? O ministro da Educação responde (C/ÁUDIO)

A França proibiu o uso de telemóveis nas escolas. A Rádio Latina quis saber se o Luxemburgo tenciona seguir, ou não, o exemplo do país vizinho.

Para tal falamos, ao telemóvel, com o ministro da Educação, Claude Meisch, que considera não ser necessário legislar sobre a matéria, uma vez que a direção das escolas e os professores já impõem regras.

Aliás, o ministro defende que o telemóvel pode ser uma boa ferramenta didática.

O ministro da Educação tem três filhos (de 7, 9 e 13 anos). Nós por cá, quisemos saber se já têm telemóvel.

Deve-se, ou não, proibir o uso de telemóvel nas escolas públicas luxemburguesas? Este é o tema do programa Linha Aberta desta quinta-feira na Rádio Latina . Dê-nos a sua opinião, em direto, entre as 11:30 e o meio-dia, através do 1363.

Redação Latina