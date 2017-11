Mais de 500 pessoas já assinaram a petição que reivindica licença de paternidade retroativa

Recolheu centenas de assinaturas em pouco mais de uma semana. A petição pública 871, que pede a retroatividade da nova licença de paternidade já foi assinada por mais de 520 pessoas.

O documento, da autoria de Sarah Zitte, reivindica que os pais que tiveram filhos em 2017 possam também usufruir do aumento da licença de paternidade, que deverá passar de dois para dez dias a partir de 1 de janeiro de 2018.

A petição pode ser assinada no site da Câmara dos Deputados (em chd.lu) até ao próximo dia 8 de dezembro. Se recolher 4.500 assinaturas, o tema vai a debate no Parlamento.

O aumento do número de dias a que os pais têm direito aquando do nascimento de um filho foi aprovado no mês passado pelo Conselho de Ministros.

Redação Latina