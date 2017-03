52% dos residentes nunca andam de táxi – sondagem

A maioria dos residentes (52%) nunca opta por um táxi como meio de transporte para as suas deslocações. Este é o principal resultado de uma sondagem do Instituto TNS/Ilres, divulgada esta quinta-feira.

Todavia, a taxa de uso de táxis no Luxemburgo está fortemente ligada à região de residência dos inquiridos, uma vez que 54% dos habitantes da capital declaram chamar um táxi pelo menos uma vez por ano. No sul do país, essa taxa desce para 26% dos sondados e para 17%, no norte.

Dos utentes de táxis, 30% afirmam que é um serviço que utilizam uma vez por ano.

Apenas, 3% dos inquiridos recorrem ao transporte de táxi diariamente.

Redação Latina