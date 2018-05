Mais de 56 kg de canábis apreendidos em Dudelange-Zoufftgen

Foram apreendidos mais de 56 quilos de canábis em Dudelange-Zoufftgen, no âmbito de uma colaboração transfronteiriça, entre as autoridades aduaneiras do Luxemburgo e de França. Uma apreensão estimada em cerca de 500.000 euros no mercado negro.

A operação aconteceu na quarta-feira, mas só hoje foi divulgada à comunicação social. Aconteceu por volta das 11:00 da manhã.

A substância era transportada num camião-frigorífico, com matrícula espanhola. Questionado pelas autoridades, o motorista, de nacionalidade romena, respondeu que transportava legumes a Espanha e a Dinamarca.

Através de um sistema de raio X, os agentes detetaram então, entre os legumes, 56,850 quilos de canábis.

Redação Latina