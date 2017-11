60 ME para renovar o Liceu Michel Rodange

O Governo vai disponibilizar 60 milhões de euros (ME) para renovar e ampliar o Liceu Michel Rodange. O estabelecimento de ensino secundário do bairro de Limpertsberg, na cidade do Luxemburgo, está sobrelotado.

Concebido para receber 1 200 alunos, o liceu tem atualmente mais de 1 400 jovens matriculados. Além da extensão, os trabalhos de renovação do estabelecimento de ensino vão ser executados de forma a respeitar o saneamento energético ecológico.

Os equipamentos técnicos também vão ser modernizados.

A verba de 60 ME foi validada pelo Governo, no Conselho de Ministros de março deste ano.

O projeto de lei (7135) sobre a extensão e renovação do liceu é debatido esta tarde no seio da Comissão Parlamentar do Desenvolvimento Sustentável.

Redação Latina