60 ME em subsídios para desenvolver turismo até 2022

O setor do turismo no Luxemburgo vai receber de 60 milhões de euros (ME) de subsídios públicos, para os próximos cinco anos.

O envelope financeiro está fixado no décimo plano quinquenal para o período 2018/2022, que o Governo acaba de aprovar, através de projeto de lei.

Os 60 ME representam um aumento de 33%, face ao último plano quinquenal que expira no final deste ano.

Os subsídios destinam-se a todos os agentes do turismo e abrangem, pela primeira vez, investidores privados, fundações, federações e agrupamentos de interesse económico. Basta que sejam membros do Serviço Regional do Turismo (ORT).

Investidores e hoteleiros podem usufruir de uma taxa de financiamento de 20% para o desenvolvimento dos seus projetos, em prol da promoção do turismo rural.

Por outro lado, os donos de parques de campismo têm direito a um subsídio único de 20%, para financiar os seus projetos.

